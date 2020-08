Ascolti tv, Diaco vola ancora. Occhio allo share che fa schizzare gli ascolti

In alto. Sempre di più. Pierluigi Diaco vola con "Io e te", il programma di Rai1 (giunto alla seconda edizione) e non confermato nei nuovi palinsesti Rai. Purtroppo. Perché quel format del pomeriggio ha inanellato un successo dopo l'altro in questi mesi.

Dati alla mano, infatti, è tra i 5-6 programmi più visti della Rai dal giorno in cui è iniziato (vale a dire il 1° giugno). Lo share vola sfiorando l'11% toccando 1,4 milioni di telespettatori. Dopo "Io e te", nella lista dei più visti della Rai ci sono le repliche di Don Matteo 11, il film su Pietro Mennea, il game (Reazione a catena) e Techetechetè.

Le puntate estive del programma di Diaco, che è tornato da lunedì in diretta al mattino a Non stop news su RTL1025, hanno fatto parlare molto i piani alti di viale Mazzini: alle 10, puntualissimi, sono arrivati i dati. Giorno dopo giorno un vero successo. Ad esempio, la puntata con Giampiero Mughini (in onda il 19 agosto) ha registrato un altro record da incorniciare: quasi 1,5 milioni di italiani alla tv e l'asticella dello share ha superato di gran lunga il 12%.

Stesso successo quando è arrivato in studio Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation island. La lista è lunga. Potremmo andare avanti per un po'. Serve a poco: "Io e te", misteriosamente, è sparito dai palinsesti. Il motivo? Un giallo. Vero.