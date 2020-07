Ascolti tv, Diaco vola e fa un virata: “Bye bye social”

In volata. Pierluigi Diaco continua a salire con gli ascolti di "Io e te" (il programma del primo pomeriggio di Rai1). Supera 1,3 milioni di spettatori. Sfonda il muro del 10% di share. Lo supera. E le polemiche degli ultimi giorni hanno tutto il sapore delle chiacchiere da bar. Di gossip c'è davvero ben poco.

Lui, intanto, fa una virata. Addio social. Lo decide all'improvviso con un post su Instagram. Tra pochi giorni il suo profilo chiuderà. Zero tracce di Diaco sui social, il giornalista preferisce tornare alle vecchie abitudini: abbracci e strette di mano. Per dirla in modo semplice: vuole tornare ai rapporti veri. Autentici. E non virtuali.

Negli ultimi giorni, però, Diaco è stato vittima di un linciaggio mediatico. Mistero sui mandanti, ma forse lui sa bene chi si cela dietro tutto questo polverone. Si è parlato, prima, di una presunta e furiosa lite con Matano in via Teulada (di cui non ci sono prove e testimoni). Poi sarebbe spuntato l’episodio choc della sedia volata (anche in questo caso senza prove) dieci anni fa durante UnoMattina estate. Un vero attacco. Un colpo basso.

”Negli ultimi anni i media cosiddetti tradizionali, radio, tv e giornali si sono fatti dettare l'agenda di temi e argomenti da quella che io chiamo la dittatura social - racconta Diaco all’Adnkronos. Come fa ad essere più autorevole un account anonimo rispetto a un giornalista, scrittore, opinion leader che, prima di esprimere una opinione, si concede il naturale tempo del ragionamento, del silenzio e dello studio? Ho la sensazione che se questa sudditanza psicologica che i media tradizionali hanno nei confronti della dittatura social non finirà in tempi brevi. La cultura digitale, che ha di per sé un carattere a tratti disumano, si mangerà la cultura delle emozioni e quindi l'uomo, come diceva Maritain, nella sua centralità”.