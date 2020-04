Ascolti tv: Eleonora Daniele, dopo la maternità super richiesta a settembre

Garbo. Eleganza. Metodo. Ingredienti perfetti per il successo di una conduttrice. E lo sa bene Eleonora Daniele, giornalista padovana, stakanovista doc. Lei, da circa diciotto anni, è uno dei volti di riferimento della Rete ammiraglia Rai. Ed è proprio dal suo Storie italiane, gioiello del daytime, che i vertici Rai starebbero iniziano a scrivere il nuovo palinsesto con la prima riconferma.

Eleonora Daniele avrebbe incassato il via libera per la nuova stagione. Si tratta di un'indiscrezione che corre in queste ore nei corridoi di viale Mazzini, dove si sta preparando anche preparando un piano estivo per le tre Reti Rai - costretto a fare i conti con l'emergenza Coronavirus.

Storie italiane - che trionfa con ascolti che raggiungono il 20% di share - finirà come da tabella di marcia a maggio. Poi la Daniele diventerà mamma di Carlotta. E dopo l’estate, tra una poppata e una ninna nanna, tornerà in televisione. Sempre a settembre, come avviene da tantissimi anni visto che il suo programma è diventato un punto di riferimento per il servizio pubblico con inchieste, approfondimenti, storie e grandi interviste esclusive face to face.

Sempre una nostra fonte ci dice che solo per quattro settimane, a giugno, Marco Liorni si posizionerà si al mattino. Si tratta, dunque, di un “passaggio di testimone professionale” che è il segnale di una grande amicizia tra due big della televisione italiana. Le nostre fonti lo confermano senza alcun dubbio. "Eleonora e Marco si stimano molto. Lui sarà in onda solo per un mese a giugno e poi tornerà al game", ci sussurrano al telefono. “Quindi nessuna sostituzione”.

Alla fine di maggio chiuderà i battenti la stagione televisiva per tutti i programmi (sopravvissuti all'emergenza Covid-19). Si riprenderà a settembre. "Eleonora Daniele ci sarà: stessa ora, stessa Rete. Stesso entusiasmo e sicuramente stesso successo": la spifferata, giunta alle nostre orecchie, non lascia dubbi.