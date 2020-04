Ascolti tv, Fede asfalta Giordano: “Non mi piace. Urla troppo”

La tv urlata non l'ha mai amata. Al massimo, tra un servizio e l'altro, ad Emilio Fede scappava qualche parola di troppo. Che, prontamente, Antonio Ricci mandava in onda a Striscia la notizia. Ancora oggi, a distanza di anni dal suo addio al Tg4, quello che ormai è diventato un siparietto - con la frase: "Che figura di merda" - continua ad andare in onda.

Fede adesso vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ogni giorno, proprio quando sta per partire il Tg4 (che racconta di non seguire), va in diretta su Instagram. Ad 89 anni suonati Fede è più tecnologico che mai, anche se preferisce scrivere con la Olivetti.

La prima vittima, che gli capita sotto tiro, è Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro ed ex direttore del Tg4 ai tempi degli studi open space a Segrate, nel mega residence di Milano2. Dove tutto ebbe inizio. Per carità, Fede non ha nulla contro Giordano dal punto di vista personale. Ma sembra che non gli piaccia il suo modo di fare televisione.

“Mi piaceva Mario Giordano quando faceva le inchieste, mentre adesso lo vedo che grida, urla, si mette in primo piano (...). L’informazione non deve essere urlata. Quando ero direttore imposi ai miei inviati di portare sempre dietro un cestino. “E a cosa serve?”, mi chiesero, e io risposi: “È per metterci gli aggettivi. Le lacrime non sono amare perché non si vede, sono lacrime e basta!”, assicura Fede al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Tra pochi giorni uscirà il nuovo libro di Fede, intitolato “Che figura di merda”: racconta una vita intera di professione giornalistica. Dagli anni come inviato in Africa, passando per la direzione del Tg1. Fino all’arrivo a Mediaset.

All’età di 89 anni (quando glieli chiediamo preferisce non rispondere sorridendo al telefono), Fede non ha assolutamente perso il tocco da giornalista. “Ho due macchine da scrivere, una è come quella di Montanelli. L’altra arriva dall’Amerca”, assicura. “Scrivo ancora così, a macchina. Come quando feci l’esame da giornalista”.