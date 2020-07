Ascolti tv, Giorgino rifiuta “Uno Mattina”. E spunta l’indiscrezione bomba

Telefonate su telefonate. Fino a tarda sera. Ma Francesco Giorgino dice no. Non lascia la conduzione del Tg1 delle 20 per Uno mattina. La Rai - da indiscrezioni - lo vuole a tutti i costi. Lo implora. Alla fine arriva Marco Fritella, che lascia il Tg1 delle 13.30 per iniziare questa nuova esperienza. Caso chiuso. Come mai la Rai non riesce a strappare un sì al mezzobusto più famoso della tv? Mistero.



Giorgino - con oltre 20 anni di conduzioni alle spalle, prime serate (in ordine di tempo gli speciali sul Coronavirus con il 18% di share sono stati gli ultimi successi), docenze universitarie - probabilmente non sente unoMattina nelle proprie corde. E non sbaglia. Se avesse lasciato la poltrona del Tg1 delle 20 si sarebbe aperta, subito, un'altra partita. Si tratta di un posto ambissimo.



Adesso alle nostre orecchie indiscrete giunge un'altra spifferata clamorosa: "Vorrebbero Giorgiono alla vicedirezione di Rai1". E' questo che si mormora in viale Mazzini, in un caldissimo pomeriggio di luglio, alla vigilia della presentazione dei palinsesti della Rai.

A quel punto, Giorgino arriverebbe ad una nuova vita professionale all'interno della Rai (dove è giunto giovanissimo), dopo aver percorso ogni tappa. Raggiungendo sempre successi e ascolti.

Nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto. Il giornalista pugliese non risponde al telefono. Ci dicono che sia immerso nel lavoro: chiuso nel suo ufficio pieno di libri, saggi e giornali. Pare che questa voce sulla vicedirezione sia arrivata anche a lui. Cosa deciderà?