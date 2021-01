Ascolti Tv, imbarazzo a C’è posta per te: una signora perde la dentiera

Una scena che Striscia la notizia, probabilmente, inserirà nel proprio repertorio. A C’è posta per te, in onda stasera, arriva una signora simpaticissima. Riceve l'invito e si present in studio.

Come spesso accade, dall’altra parte della busta c'è un uomo misterioso. E' alla ricerca di una vecchia “fiamma” di giovinezza. La redazione indaga e i postini chiamano varie donne in studio. Dinanzi a quest’uomo una di loro resta senza fiato, Maria le chiede se avesse avuto in passato una relazione con un uomo con i baffi.

Lei non ricorda. Nega. Et voilà: la signora perde la dentiera. Imbarazzo in studio. Qualche risata. Tutto finisce con un applauso. Può capitare a tutti.