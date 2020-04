Ascolti tv, “Live” vince sui talk. E il viceministro ringrazia la D’Urso

Non solo share e ascolti altissimi che battono i talk concorrenti della domenica sera (quello di Fazio e Giletti). Stavolta arriva anche l'endorsement del viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni. In collegamento da casa con Live, ringrazia la D'Urso per i suoi tutorial. “Ti ringrazio per tutti i video di informazione che ti ho visto fare in queste settimane”, dice Buffagni riferendosi ai video che Barbarella da mesi sta realizzando per informare in modo corretto tutti i telespettatori e gli utenti della Rete.

La D'Urso incassa un altro bel risultato e va avanti con lo show. Prima parte, che manda in panchina temporaneamente le amate "Sfere", tutta dedicata al Coronavirus con ospiti illustri in studio. E poi lo scoop: il collegamento con Piero di Lorenzo, amministratore della IRBM di Pomezia, che svela: "Il vaccino contro il coronavirus è pronto. Via ai test sull'uomo. Il test a Oxford per 550 volontari sani che si sottopongono alla sperimentazione".

Gli ascolti mettono KO ancora una volta i competitors. Dopo lo stop di Pasqua, la D'Urso agguanta di nuovo un 13% circa di share in media con oltre 2,6 milioni di spettatori. Ma i picchi più alti del suo show fanno incassare un risultato pari a 4 milioni di spettatori con il 21% di share ed 11 milioni di contatti. Numeri che la confermano regina del talk.

I competitors, invece, si fermano a meno. “Che Tempo che Fa” di Fabio Fazio su Rai2 registra 2.502.000 telespettatori, share 8.71% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.752.000, 8.25%. Giletti, invece, con “Non è l’Arena” porta a casa uno share tra il 6.12% e il 6.78% con 1.820.000 telespettatori.