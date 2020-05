Ascolti tv, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: scoop al “Live non è la d’Urso”

Dove eravamo rimasti? Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono super innamorati, ma non si vedono da un bel po'. Il loro Grande Fratello vip - dove è iniziata una storia d'amore fantastica - è continuato in piena quarantena perché per settimane sono rimasti lontano. Senza vedersi. Adesso, finalmente, possono riabbracciarsi. Baciarsi. E in tv - si sa - le emozioni corrono alla velocità della luce: preparatevi ad una puntata piena di emozioni.

Domani sera, al Live, avverrà il tanto atteso incontro. Ce lo racconta una spifferata bomba che arriva alle nostre orecchie. I fan del Grande Fratello vip sono in attesa di quell'incontro (che sarà condito sicuramente da un bacio record).

Ma il programma di Barbara d'Urso - campione di ascolti fra i talk della domenica sera - si occuperà anche di Coronavirus con esperti in studio. E poi lo scoop sul caso Gina Lollobrigida, la diva che è sotto amministrazione di sostengono dopo la denuncia di suo figlio e dell'uomo che ritiene di averla sposata per procura. In collegamento, da rumors, dovrebbe esserci Andrea Piazzolla: il factotum accusato dal figlio della diva e dallo spagnolo Rigau di aver circuito Gina spendendo una parte del suo patrimonio. Piazzolla, però, è pronto a difendersi in televisione. Oltre che in tribunale.