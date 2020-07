Ascolti tv, lo share di Marco Liorni è una “Reazione a catena”

"Reazione a catena": non è solo il titolo del game di Rai, condotto da Marco Liorni. Ma è anche il miglior modo per parlare del successo della curva dello share nel grafico che è giunto stamattina sulla scrivania dei dirigenti di viale Mazzini.

Liorni vola e fa tremare Mediaset. Numeri da capogiro per il game di Rai1 nella versione estiva. “Reazioni a catena”, infatti, nella puntata di ieri raggiunge il 25% di share con punte in uscita del 28%.

La curva stamattina, come ci racconta una gola profonda, ha fatto sognare i piani alti di viale Mazzini. Numeri pazzeschi per Liorni - definito da molti "signore della tv" per il suo garbo inconfondibile. Un momento d’oro. “ItaliaSi”, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, dopo aver inanellato una serie di successi, è stato riconfermato nero nuovo palinsesto. Liorni vince e convince.