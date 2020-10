Ascolti tv, Maglioglio al Gf vip? Solo così lo share potrebbe schizzare

Basta soltanto un'indiscrezione per scatenare i social. Cristiano Malgioglio al Grande Fratello vip? Forse. E i fan già sognano. Ma per ora si tratta di una spifferata. "Finalmente con lui inizierebbe il vero Gf vip", scrivono alcuni telespettatori sui social.

Di vero, in ogni modo, c'è tanto. Malgy e la Produzione del Grande Fratello avrebbero avuto un incontro nei giorni scorsi. Al super cantante, ormai in pole positione con le sue hit da ben quattro stagioni estive, sarebbe stato proposto l'ingresso nella casa. Lui non commenta. Resta in religioso silenzio e non risponde al telefono.

Inizia, così, un vero giallo. I video di Cristiano - ai tempi del suo reality - ancora oggi sono tra i più cliccati con milioni di condivisioni e click. Accetterà l'invito di entrare nella casa più spiata d'Italia? Molti lo sperano. La Produzione, a quanto pare, lo avrebbe supplicato per dare agli ascolti un vero elettroshock. In altri termini: Malgioglio, garanzia di qualità.