Ascolti tv, numeri da capogiro per la d’Urso: Live è il talk più seguito

A Cologno Monzese, ancora una volta, il lunedì ha l'oro in bocca. Quando arrivano i dati della domenica sera si brinda (anche se virtualmente in queste ultime settimane). Perché Live non è la d'Urso, lo show della domenica del Biscione, continua a battere i concorrenti confermandosi il talk più seguito della serata.

Barbarella vola. Di nuovo. Una prima parte tutta legata all'emergenza Coronavirus (come avviene ormai da settimane) con ospiti illustri: il ministro Luigi Di Maio o il prof. Remuzzi dell'Istituo Mario Negri che parla - lanciando un vero e proprio scoop - degli effetti del plasma nella terapia Covid-19. Poi nella seconda parte va in scena un vero show dei sentimenti. A sorpresa la d'Urso raggiunge ilDrive in. Lì c'è suo fratello ad attenderla. Non si vedono da quasi due anni. E' emozionantissima. Si mette seduta e guarda il film della sua vita. Un vero regalo al pubblico, che vive una serata indimenticabile insieme a lei.

Intanto, lo share continua a salire. Live – Non è la D’Urso con oltre 2.534.000 spettatori pari al 13.4% di share in media vince la serata e si conferma il talk più seguito della domenica sera con picchi del 25% di share e 11 milioni di interazioni sul web. “Una serata con tanta informazione e poi l’emozione del drive in per il mio compleanno”, commenta la d’Urso suo social.



I competitors dei talk, Fazio e Giletti, fanno testa a tesa. Ma si arrendono davanti a Barbarella. "Che tempo che fa" e "Non è l'arena" sono di nuovo vicinissimi all'8% di share.