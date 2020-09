Ascolti tv, picchi pazzeschi di share: miracolo d’Urso. Occhio ai numeri

Sale in alto. Ancora una volta. Adesso i picchi di share raggiungono il 25%. E la d’Urso in prima serata conLive, il programma della domenica, registra più di 2,5 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti in Rete (mentre in media lo show si posiziona al 13,24% di share nella lunga diretta).

Un risultato eccellente per Barbarella, in diretta per 4 ore con un programma pieno di scoop, notizie e intrattenimento. Anche Domenica Live sfiora il 14% di share in media con picchi altissimi di ascoltatori incollati alla televisione.

Ma c'è un dato che lascia tutti senza fiato: le interazioni con il mondo dei social. Anche qui si vola in alto sfiorando di nuovo cifre milionarie sul web. Twitter e Instagram, a colpi di hashtag e like, arrivano a livelli assurdi.