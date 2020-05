Ascolti tv, Rai1 vola con Mia Martini. Mission impossible vincere per Canale5

Ormai è certo: la fiction Rai, anche in replica, vince. E ieri, ancora una volta, è stato così. "Io sono Mia", il film tv sulla storia della grande Mia Martini (scomparsa 25 anni fa), ha battuto Canale 5. Insomma, Mission impossibile per Tom Cruise che non ce l'ha fatta.

Con il 14,66% di share in media e 3,758 milioni di telespettatori Rai1, sotto la guida di Stefano Coletta, ha incassato un altro bel risultato. Anni fa, nel 2019 quando andò in onda per la prima volta, il film sulla Martini registrò il 30,98% con 7,7 milioni. Un vero boom.

Canale5, invece, con il film Mission: Impossible – Fallout non è andato oltre il 12,46% e con quasi 2,7 milioni di contatti. Per Mediaset, in ogni modo, non è andata male: un bel risultato supportato anche da Le Iene, che su Italia1 si sono piazzate al 10,78% e 2,116 milioni di spettatori.

E poi c'è stata la vittoria di Mario Giordano, che con Fuori dal coro - tra urla davant alla telecamera e sagome in studi-, ha portato Rete 4 al 7% di share con 1,4 milioni di spettatori battendo diMartedì di Giovanni Floris, che su La7 si è fermato al 6,32% e 1,538 milioni di telespettatori (seguito da #Cartabianca su Rai3 con il 6,39% e 1,518 milioni).