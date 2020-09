Ascolti tv, scoop al Live: Gina Lollobrigida e Piazzolla dalla d’Urso

C’è tutto il sapore dello scoop. Al Live, domani sera, arrivano Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, il factotum al centro del processo dove è accusato di circonvenzione di incapace.

Si tratta di grande esclusiva, visto che i due in tv non si vedevano da molto tempo.

La d’Urso è riuscita a convincerli, saranno presenti in studio in diretta. Barbara, adesso, è pronta a ripartire col botto: al Live (domani sera la prima puntata su Canale5) Gina Lollobrigida sarà protagonista di un'intervista face to face mentre Andrea Piazzolla sarà al centro del segmento delle "sfere".

Ci saranno poi Fabrizio Corona, Angela da Mondello (“non ce n’è coviddi”) ed il cast della prima edizione del Grande Fratello. Una lunga diretta che apre la nuova stagione di Live, giunto alla terza edizione. E’ sicuramente il talk leader della domenica sera. Ma per Barbarella domani sarà una giornata piena: torna anche Domenica Live. Mettetevi comodi. Gustatevi lo spettacolo.