Ascolti tv, Signorini fa tremare il commissario Ricciardi

Nemmeno la puntata di chiusura, forse la più seguita della stagione televisiva di Rai1, riesce a mettere KO il Grande Fratello vip. Il commissario Ricciardi non ce la fa e viene battutto dall'inossidabile Alfonso Signorini. Il suo Grande Fratello vip, alla finalissima, vince e convince.

Per Canale5 lo share è stellare: 25,4 % contro il 24,7 di Rai1. E a Cologno Monzese si brinda per l'ennesima volta. Il Grande Fratello batte la concorrenza. Ancora una volta. Oltre 40 le puntate sempre sopra il 20% di share durante questa edizione, finita ieri ed iniziata a settembre. Per il direttore di "Chi" si tratta di un'avventura epocale: il suo Grande Fratello vip è quello più lungo al mondo. Qualche dato? Sei mesi di diretta, più di 100 milioni di interazioni sui social. Per non parlare delle visualizzazioni: un botto. Incacolabili.

Ai telespettatori mancherà il canale 56 del digitale, dove andava in onda la diretta h24 dalla casa di Cinecittà. Ieri, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi (il vincitore) hanno spento le luci prima di arrivare in studio. Fuochi d'artificio e tanta commozione. Poi, i due concorrenti sono giunti davanti a Signorini per il verdetto del pubblico da casa. Zorzi ha vinto. Si volta pagina. E già si pensa ad una nuova edizione del Grande Fratello vip.