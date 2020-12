Colpaccio di Fabrizio Corona, investe tutto su Renè

Prima la notizia del matrimonio - con tanto di affissioni all'albo pretorio del Comune di Milano - poi la vincita di 18 mila euro. Adesso Fabrizio Corona, che ha smentito le nozze, punta sulla musica continuando a strizzare l'occhio al mondo della cronaca rosa. Che lo ha reso celebre.



Il re dei paparazzi punta su una ragazza talentuosa. Si chiama Renè su Instagram. "Avrà lo stesso successo di Beyoncè: tenetevi forte", racconta al telefono. “Avrà successo. Investo tutto su di lei”. Ora Corona, che sembra stia vivendo un momento d’oro dopo tante peripezie, diventa pure agente musicale. “La canzone di Renè è su CR7, Cristiano Ronaldo. Sarà un successo", assicura Corona.

Intanto, Renè svela qualche dettaglio in più sul nuovo progetto musicale: “Ciondolavo tra letto e divano triste per una storia d'amore appena finita. Nulla mi consolava, nemmeno il latte con i biscotti. Accendo la tv proprio mentre Ronaldo esulta per uno dei suoi goal, si alza la maglietta e li la folgorazione: va bene soffrire ma su quegli addominali avrei pianto sicuramente meglio che sul divano con i gatti. Presi la chitarra e come dice Vasco " le canzoni nascono da sole, vengono fuori gia con le parole...”. Presto, anzi prestissimo, il nuovo bravo su CR7 diventerà un tormentone.