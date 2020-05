“Le insegnerò a tendere la mano...”, Eleonora Daniele parla di Carlotta

Sono giorni pieni di amore. Pieni di emozioni. Indescrivibili. Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta e sta vivendo sulla propria pelle l’affetto che arriva da tutto il mondo della tv e dello spettacolo. Messaggi su messaggi di auguri: tutti hanno voluto dare il benvenuto a Carlotta (nata dal matrimonio della giornalista con Giulio Tassoni).

"Le insegnerò a tendere sempre la mano verso gli altri, il che dimostra una nobiltà d’animo. E se qualcuno ha bisogno, di spendersi per quella persona. La educherò nella fede e la battezzerò, poi da grande sceglierà lei se abbracciare il credo o no”, racconta la Daniele in un’intervista rilasciata a “Maria con te” (in edicola in questa settimana).

Parla di valori veri, puri, che sono alla base dell’educazione di Carlotta. Eleonora ha le idee chiare. Tra l’altro, quei valori sono da sempre nel cuore della giornalista padovana che ogni giorno racconta “storie italiane” di ogni tipo. In diretta, da anni, strizza l’occhio alla solidarietà schierandosi dalla parte dei più deboli. Difendendoli. Combatte contro ogni forma di bullismo e di violenza con le sue inchieste. Lo fa con i suoi toni pacati e con quell' eleganza inimitabile. Dall'ospedale, subito dopo la nascita della sua prima figlia, pubblica un video sui social in cui dice: "Sono emozionata, grazie alla Rai per avermi protetta. Vi voglio bene. Forza! Forza a tutte le mamme. Un abbraccio grande e ci vediamo a settembre con Storie Italiane". E' boom di visualizzazioni e auguri.

Adesso per lei qualche mese di riposo e poi tornerà alla conduzione del suo Storie italiane (da settembre su Rai1). A casa, però, avrà una piccola telespettatrice speciale: Carlotta.