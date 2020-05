E-commerce, i retroscena del mercato raccontati da Dominanza Digitale

Marketing. Performance. Advertising. In una sola parola: Dominanza digitale. E' questo il nome della prima azienda del settore digital marketing in Italia. Sta volando ancora di più nei mesi difficile per il nostro Paese, in ginocchio per l'emergenza Covid-19.

In quarantena l'Italia si è convertita al digitale e al mercato e-commerce con vantaggi inaspettati per gli imprenditori, vessati dalla crisi economica. "Un nostro cliente nel settore della cosmesi ha portato il fatturato (con le vendite on line) da 4 mila a 200 mila euro al mese", racconta in esclusiva ad Affaritaliani Matteo Zoccoletti (25 anni, founder di Dominanza digitale, nata nel 2015 a Roma e Milano).

"Questa quarantena ha sicuramente portato ai nostri clienti vantaggi notevoli per alcuni motivi: erano in possesso, grazie alle nostre strategie e tecnologie, di un marketing strutturato che ha permesso loro - nonostante lo tsunami che abbiamo vissuto - di raccogliere i vantaggi legati alla digitalizzazione della loro azienda", spiega Zoccoletti.

Dominanza digitale in questi anni è diventa leader nel digital marketing grazie ad una ricetta vincente: "Permettiamo a piccole e grandi imprese di investire nel mercato del digital marketing ad alta perfomance su scala globale" - dice Zoccoletti. "I nostri clienti sono attivi in 27 Paesi diversi in oltre 40 mercati e hanno fatturati che variano da 250 mila euro a 80 milioni di euro l'anno. Scala diversa, stessi risultati". Ovvero anche per le piccole e medie imprese la perfomance è assicurata.

In definitiva, centinaia di aziende - tra le più grandi realtà italiane - scelgono le strategie di "Dominanza" per raggiungere obiettivi quasi impossibili, che rappresentano una svolta epocale nel mercato. "Prima di lasciarvi voglio dare un dato: un nostro cliente, attivo nel settore della grande distribuzione alimentare, ha aumentato il fatturato digitale di oltre il 20% durante il periodo di quarantena". Parola di Matteo Zoccoletti.