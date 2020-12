Fabrizio Corona vince per due volte somme altissime. E svela perché...

Fortunato al gioco, ma anche in amore (anche se il re dei paparazzi ha smentito il matrimonio con una sconosciuta e misteriosa donna). Ma per nella vita di Fabrizio Corona le belle donne non sono mai mancate. Ora si gode la vittoria di 8.200€ (dopo i quasi 10 mila euro vinti la scorsa settimana) con i pronostici di Europa League del Prof Reggio. Come si sa, però, il gioco è un vizio ed è sempre meglio evitarlo.

Ma cosa è accaduto al re dei paparazzi? “Ho conosciuto il Prof Reggio (che preferisce mantenere un velo di mistero) quasi un anno fa tramite alcuni amici in comune. Dopo cinque minuti di conversazione avevo già capito che il Prof aveva un certo fiuto per gli affari. Un tipo sveglio, che sa il fatto suo”, svela Corona. Tale prof. Reggio - come lo chiama Corona - sarebbe un “Tipster professionista”. Praticamente non scommette per divertimento, ma è proprio il suo lavoro a tempo pieno. Inizialmente ero scettico ma poi ha iniziato a mandarmi alcuni suoi pronostici pronti da giocare ed è stato lì che mi si è aperto un nuovo mondo”, racconta il re dei paparazzi. Su suo suggerimento il prof Reggio ha aperto una pagina Instagram. Il risultato: 75 mila follower in poco tempo.

Ma c'è un mistero: Fabrizio Corona si sta per sposare con Lia Del Grosso? Si tratta di una donna lontana dalla cronaca rosa, manager di professioni. Al Comune di Milano sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio, ma questo non significa che la coppia debba sposarsi per forza.

“Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie”, rivela ad Oggi la donna. “Non mi sposo. Nina Moric ha messo in giro questa voce per farmi del male”, ribadisce Corona. Qual è la verità? Un giallo. Per adesso.