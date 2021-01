“Il vocale di papà Bobby”, ecco cosa svela sua figlia Veronica

“Voglio riabbracciare mio fratello, non lo vedo da 20 anni. Anche mio padre vorrebbe che questo accadesse, me l'ha detto con un vocale”: Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, ha un sogno. Vuole realizzarlo. E siamo sicuri, conoscendola, che ci riuscità. Grazie al Gf vip condotto da Barbara d’Urso si è riavvicinata a suo padre Bobby e con un viaggio in America ha recuperato gli anni persi.

"Durante questo periodo di lockdown ho pensato alla mia famiglia, mi sono ricongiunta a mio padre. Ma non so se sapete: ho un fratello che non vedo da 20 anni. Si chiama Alain ed è il primogenito di papà Bobby Solo. Vorrei incontrarlo. Vederlo. Spesso ho chiesto a mio padre di farmelo incontrare, ma non so se lui voglia vedermi”, dice la Satti. Che riavvolge il nastro: "Ho bellissimi ricordi con mio fratello, vent’anni fa andavamo in auto e cantavamo le canzoni di Jovanotti. Ho paura ad avvicinarmi a lui perché temo di prendere una delusione”.

Adesso Veronica ha trovato l'amore. La sua nuova fidanzata si chiama Giulia e grazie a lei ha ritrovato il sorriso. "Ci siamo conosciuti sul set di uno sponsor pubblicitario. Lei è influencer e quando sono stata male lei mi è stata molto vicino. Tutto nato per caso”, conclude la Satti.