Jasmine Carrisi emoziona tutti, poi il videomessaggio di Al Bano

Dai social alla tv. E viceversa. Jasmine Carrisi è vero fenomeno. Vent’anni a giugno, la piccola di casa Carrisi è sull’onda del successo. Adesso la sua vita è tutta sotto ai riflettori: canta, incide canzoni, spopola in tv. “All’inizio ero spaventata all’idea della tv. Ora no”, svela Jasmine, nata dalla storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso.



Poi la bomba: “Mamma è molto premurosa, vorrebbe che fossi sempre la sua piccola”. In diretta arriva una grande sorpresa: un videomessaggio di Al Bano per Jasmine.



“Penso a te e ricordo quando sei nata. Ti addormentavi sul mio petto. Penso a te quando andavi a scuola. Penso a te quando in un momento non volevi andare a scuola. Ma ti ho presa da parte e ti ho detto un po’ di cose. Poi hai recuperato tutto il tempo perso Penso a te. Al mio 70 esimo compleanno hai cantato Nel sole. Mi hai stupito. Mi stupirai sempre. La materia prima in te c’è davvero”: Jasmine si emoziona quando ascolta le parole di papà Al Bano. Riavvolge in un attimo il nastro dei ricordi. E torna a parlare di nuovi progetti. “Ce ne sono tanti, ma non posso dire molto”, dice Jasmine che sta spopolando ovunque con il singolo Ego.