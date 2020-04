Radio simulcast con la televisione: la ricetta vincente di RTL102.5

Musica, notizie e filo diretto con gli ascoltatori. Sono questi gli ingredienti perfetti per una ricetta magica, che la radio simulcast con la televisione conosce da tempo. In queste settimane difficilissime per il Paese la radio televisione rende ancora più del solito. Vince su tutti gli altri mezzi d’informazione. Insomma, la radio televisione si laurea per l’ennesima volta a pieni voti con lode.

Il Coronavirus manda in affanno la tv: studi vuoti e ospiti in diretta via skype. La radio televisione, invece, lancia ancora una volta il filo diretto con gli italiani a casa, che al telefono intervengono ad ogni ora del giorno. In questo momento più che mai punta sulla radiovisione. E lo sa bene RTL102.5, la radio televisione ancora di più ascoltata dagli italiani, che tantissimi anni fa ha sperimentato questa nuova grammatica comunicativa utilizzando la televisione. Ora con la sua “radiovisione” mostra i suoi muscoli sul canale 36 del DTT e 736 di Sky.

“In questo momento la radio televisione è ancora più forte. La tv fa paura, fa terrorismo psicologico. Il pubblico sta riscoprendo il contatto e dal pendolarismo in auto si è aggiunto all’ascolto casalingo utilizzando la radiovisione che sta dando ottimi risultati”, racconta a Il Corriere della sera Lorenzo Suraci (presidente di RTL102.5).

“Microfono aperto” - ovvero il filo diretto con gli ascoltatori - tutto il giorno. Per 24 ore su 24. Senza sosta. “Il ritmo è di migliaia di contatti su tutti i device ogni ora in onda in radio televisione almeno 6-7 telefonate ogni ora, un filo diretto che ci racconta il sentimento del Paese”, puntualizza sempre a Il Corriere della sera Angelo Baiguini, direttore artistico e conduttore di RTL102.5. Gli ascoltatori, che intervengo in diretta, utilizzano una sola parola d’ordine non appena alzano la cornetta del telefono: “RTL102.5 è anche mia”. Questo è diventato un vero leitmotiv negli ultimi giorni.

E la radio televisione resta l’unico farmaco senza effetti collaterali. Che si può assumere ad ogni ora. Anche più volte al giorno. I suoi risultati sono miracolosi. Provare per credere.

A proposito: che ne pensate della famosa frase “Killed The Radio star”(La radio è morta)? Distorsione prospettica. La radio è immortale. Ve ne siete accorti anche voi?