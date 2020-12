Malgioglio e Pupo canteranno insieme Gelato al cioccolato: bomba di fine anno

Tenetevi forte. Il capodanno di Canale5, con il Gfvip condotto da Signorini, riserv grandi sorpresa. Una fra tutte: Malgioglio e Pupo canteranno insieme "Gelato al cioccolato". E' la prima volta che accade. Un vero colpaccio per la Malgy che - dopo il bis al Grande vip - si gode picchi del 35% di share ad ogni apparizione in studio.

Intanto, una fonte ben informata ci dice di aver "pizzicato" Cristiano e il suo fidanzato turco - un ragazzo con un fisico da capogiro e una barba incolta alla Can Yaman - in un negozio al centro di Roma. Malgy indossava un cappello rosso, mascherina e occhiali da sole: praticamente irriconoscibile. Molte persone, però, sembra che l'abbiano notato subito. Un sospetto che non è passato inosservato. E spunta pure la voce di un possibuuile trasferimento di Malgioglio a Istambul appena finirà la pandemia.

Per adesso si tratta di un'indiscrezione. Il diretto interessato non vuole parlarne. L'unica cosa che ci conferma al telefono: "Mi vaccinerò contro il Covid".