La bordata di Paola Ferrari alla Leotta: “Vuole dare ‘mmagine da Barbie...”

Spara a zero contro la collega (forse) rivale. Adesso Paola Ferrari, che è da sempre il volto per antonomasia del calcio in televisione, non usa mezzi termini e asfalta Diletta Leotta con una bordata senza precedenti.

Ospite di Eleonora Daniele, a Storie italiane, la Ferrari sgancia la bomba contro la collega: “Vuole dare l’immagine da Barbie... cavoli suoi. Lei con il suo grande successo ha riportato in auge nel giornalismo della donna che si occupa di calcio ha riportato l’immagine da Barbie che pensavamo di aver cancellato. Un’immagine così forzatamente propensa piacere agli uomini può dare fastidio”.

La signora del calcio parla a tutto tondo, riavvolgendo il nastro della sua lunga carriera piena di traguardi raggiunti e riconosciuti da tutti. “L’immagine del calcio per me sono le ragazze della nostra nazionale femminile. Chi è brava è insostituibile. La ragazza formosa, con le curve, può essere