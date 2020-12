Sanremo2021, uno a zero per Salzano: quanti big sul palco dell’Ariston?

Serata numero uno. Tanto attesa al casinò di Sanremo. Il primo nome annunciato è quello di Francesco Renga. Bravo Ferdinando Salzano, che potrebbe portare al Festival alcuni dei 26 big molto attesi per l'edizione 2021.

Il primo, tra questi, potrebbe essere proprio Renga (che è già stato a Sanremo con una vittoria). Uno a zero per Ferdinando Salzano, che potrebbe aver già segnato uno dei primi gol di questa edizione molto attesa. Per gli addetti ai lavori potrebbe essere l'uomo-ombra del Festival, un uomo molto attivo sul fronte manageriale.

Intanto, la serata su cui tutti hanno puntato gli occhi per l'annuncio dei big è iniziata con una forte turbolenza: Morgan è stato escluso dalla Giuria ed ha sbottato contro il conduttore. Intanto, sui social la Rai ha parlato con una nota ufficiale si è giustificata dicendo: "In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.