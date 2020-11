Se la Miss bussa alla porta? Tenetevi pronti ad un nuovo format

Addio vecchi concorsi di bellezza. Adesso, a quanto pare, sono pronti ad andare definitivamente in pensione e i nostalgici devono farsene una ragione. Ma senza strapparsi i capelli:gli amanti della gloriosa fascia tricolore, corredata da coccarda e numero per il televoto, possono dormire tranquilli.

C’è una grande novità in arrivo: secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto sarebbe in cantiere un nuovo format televisivo - a quanto pare già scritto - per portare le Miss universo in un contesto totalmente diverso da quello della solita passerella.

Insomma, le Miss potrebbero bussare direttamente alla porta di casa, magari consegnando un pacco. Stile corriere. In una veste totalmente insolita i telespettatori potrebbero, quindi, votare la propria Miss preferita. Il nuovo format (non sappiamo ancora su quale Rete potrebbe andare in onda), dai primi rumors dovrebbe prodotto dalla LDM: la società guidata da Daniele Di Lorenzo, ormai affermatissimo non solo in Italia. Non ci sono, al momento, altre notizie. Ma secondo le indiscrezioni si sta lavorando molto per la scrittura del format.