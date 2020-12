“Si capisce che ascolto Radio Zeta?”, Amadeus risponde agli speaker connessi

Non era mai accaduto prima. Tutti gli speaker sono connessi tramite zoom quando negli studi romani di Radio Zeta arriva Amadeus, che sorprende tutti. Un vero colpaccio.

Il conduttore di Sanremo chiacchiera con gli speaker della radio “Generazione futuro”, vero punto di riferimento tra i giovanissimi, mentre Camilla Ghini e Nicole Iannaccone (la più giovane speaker d’Italia) iniziano a fare le prime domande.

“Si capisce che ascolto Radio Zeta dal cast. E’ vero. Ascolto radio Zeta. Potete verificarlo in auto, è parcheggiata qui sotto”, dice Amadeus sorridendo mentre guarda tutti gli speaker alle sue spalle nel grande monitor in studio.

Il 2 marzo inizierà il secondo Festival targato Amadeus. Pieno di sorprese. Tra i 26 cantanti ci sono tanti nati proprio grazie a Radio Zeta. Solo qualche nome: Fulmincci, Come Cose, Willie Peyote, Aiello, Ghemon, Random, Colapesce, Di Martino e non solo (perché la lista continua). “Sono un punto di riferimento per noi molti di questi artisti”, dice la giovanissima Nicole. E Amadeus coglie la palla al balzo scherzando: “Molti di loro li ho conosciuti proprio grazie a Radio Zeta, pensate a Gio Evan. La lista di Sanremo l’avevate fatta voi prima di me. Se offri ai giovani cose che a loro piacciono allora si avvicinano. L’anno scorso il 66% dei giovani a Sanremo e con un cast così mi aspetto un’alta percentuale di giovani”, continua il conduttore di Sanremo. “Quando l’anno scorso mi hanno detto che a giugno c’erano 10 canzoni di Sanremo ancora in classifica sono stato felicissimo”, puntualizza Amadeus.

Ma da giorni si parla di una nave da crociera a Sanremo, in grado di permettere a pubblico dell’Ariston di pernottare in sicurezza durante il Festival, evitando i contagi da Coronavirus. E’ una realtà possibile? Amadeus risponde in modo chiaro: “Si è una cosa che teniamo in considerazione”.