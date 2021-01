Tecla arriva ad Amici, canterà il nuovo singolo da Maria De Filippi

Per gli addetti ai lavori il suo talento è strepitoso. Ed è vero. Tecla, che ha appena 17 anni, non è solo brava come cantante, ma anche come attrice. Intatti, è stata coprotagonista della fiction ‘Vite in Fuga’ su Rai 1 e interpreterà la cantante Nada nel film tv su Rai 1 “La bambina che non voleva cantare”.

Ma preparatevi ad un fine settimana col botto: Tecla, che oggi compie gli anni, sarà ospite della puntata di sabato di Amici. Negli studi di Maria De Filippi canterà il suo ultimo brano, "L’urlo di Munch” (in radio e su tutti i digital store) .

Tecla, vincitrice di Sanremo Young 2019, è stata anche finalista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Solo qualche giorno fa aveva pubblicato una foto con il countdown e dopo pochi giorni Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta) ha pubblicato una foto con Tecla. Unica descrizione: “Domenica romana”. Stop. Sui social e sui siti quella foto ha fatto il boom di visualizzazioni.