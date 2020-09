Tiromancino incanta i fan. “Una canzone che fa sognare...”

Una bomba emotiva. Musica e parole da brividi. Preparatevi ad ascoltarlo con attenzione: il nuovo brano di Tiromancino vi farà sognare. “Fin che ti va”- questo il titolo- sta già spopolando. Ovunque: radio, piattaforme, web.

Pochi giorni fa Zampaglione aveva annunciato il titolo con uno spoiler di alcune note sui social. “Questo è l’intro...”, aveva raccontato su Instagram. Un fiume di commenti positivi e interazioni. Quegli accordi al piano, un must vero e proprio per Federico, riportano alla mente armonie e la musicalità del suo passato musicale. "Per me è importante", uno dei successi di Zampaglione, ha un intro al piano unico - spettacolare - proprio come il nuovo brano. Emozioni allo stato puro.

Subito dopo la notizia della nuova canzone sono arrivati commenti incredibili da parte dei fan, entusiasti di ascoltare questo nuovo pezzo di Zampaglione. Per lui è un momento d’oro professionalmente con questo nuovo brano e Radio Freccia (dove è uno degli speaker).

Ma anche sentimentalmente: il suo amore con l’attrice Giglia Marra lo sta facendo sognare. Il matrimonio è dietro l’angolo. Data top secret, ma sicuramente nel 2021.