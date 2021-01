Jasmine Carrisi: “Sogno che papà faccia un featuring con un trapper”

Canta e incanta. Jasmine Carrisi a Verissimo parla di tutto: dalla musica al rapporto con i suoi genitori (Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso). Sogni e sacrifici, ma anche il successo ottenuto dopo il suo primo brano che s’intitola Ego. Lo canta in studio davanti alla Toffanin. Quel brano, la scorsa estate, è stato trasmesso per la prima volta da Radio Zeta, punto di riferimento della Generazione futuro e quindi dei ragazzi. Tra questi c'è sicuramente anche Jasmine Carrisi, che dopo la prima uscita in radio ha iniziato a cavalcare il successo.

Recentemente è arrivata la sua partecipazione a The Voice senior, su Rai1 con Antonella Clerici. Adesso già si parla di una sua riconferma. Jasmine dalla Toffanin racconta anche il rapporto con papà Al Bano e mamma Loredana. “Mi supportano in maniera sana. Crescendo, il nostro rapporto è cresciuto insieme a noi”, dice Jasmine. Che torna a parlare di musica, la sua più grande passione.

“Papà è veramente moderno, si vede che ha conosciuto tante culture diverse. È super smart. Ci accompagnava sempre a scuola, ci teneva tantissimo. In macchina con papà ascoltiamo tutti i generi musicali. Il mio sogno è fargli fare un featuring con un trapper", spiega a Silvia Toffanin. E conoscendo Carrisi ci aspettiamo colpi di scena. Jasmine ha sempre bruciato le tappe stupendo tutti. A 12 anni ha inciso un po’ di pezzi che ha regalato a suo padre. “La musica mi piace da sempre”, conclude.