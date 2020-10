“Voglio tornare alla musica”, Pago senza segreti a Storie italiane

Non solo un reality. Non solo gossip, ma soprattutto musica. Pago ha le idee chiare sul futuro, dopo la vittoria a Tale quale show (ha dimostrato, tra l'altro, di avere un talento unico).

A Storie italiane il cantante cagliaritano racconta tutta la verità, senza strizzare l'occhio al gossip. Infatti, per mesi si è parlato di lui, della ex (Miriana Trevisan) e di Serena Enardu (con la quale è finita male). Adesso Pago pensa solo allamusica, lavoro e a suo figlio - nato dal matrimonio con Miriana Trevisan.

“Sono innamorato della vita”, dice alla Daniele che lo incalza su quello che poterebbe accadere a telecamere spente. “Sono single? A me non è mai piaciuta questa parola perchè sembra che tu non voglia avere a che fare con l’amore e invece io ci voglio avere a che fare assolutamente, sono sempre innamorato della vita e dell’amore. Non sono tornato insieme a Serena, sto lavorando in questo momento, penso a mio figlio e al mio mestiere che è la musica", continua. E poi sgancia la bomba: “Presto un nuovo disco”.