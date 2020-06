Il film su Alberto Sordi di Manfredi jr in replica. Segnate questa data

Il film su Alberto Sordi torna in tv. Dopo la prima visione su Rai1, a marzo scorso in piena pandemia, adesso è Rai3 (la rete guidata da Franco Di Mare) a riproporlo in occasione del centenario dalla nascita di Alberto Sordi. Ad annunciarlo è Luca Manfredi, regista della prima biografia di Sordi. Appuntamento per sabato 20 giugno con “Permette, sono Alberto Sordi”.

Il film tv, diretto da Luca Manfredi, ha visto un bravissimo Edoardo Pesce nei panni di Sordi e Alberto Paradossi in quelli di Federico Fellini. Nel film viene ripercorsa la vita di Albertone dagli esordi fino all’Americano a Roma, pellicola che ha segnato la storia dell'attore amatissimo in tutto il mondo.

Nel film di Manfredi c'è un Sordi inedito. Mai raccontato prima. C'è la storia del suo amore (inizialmente segreto) con Andreina Pagnani, che era più grande di età rispetto ad Alberto. Una storia che fece scalpore per l’epoca.

“Sordi è stato tutti noi italiani, ha rappresentato l’italiano medio in tutti vizi e virtù nei suoi 200 film”, racconta Manfredi jr. “Ho raccontato nel mio film la fatica di Sordi per raggiungere il successo. La sua grande tenacia, le sue ambizioni”, dice il figlio del grande Nino Manfredi che racconta ogni particolare inedito di Sordi. Uno tra tutti: quando in vacanza seguì Pugliese, il direttore della radio, e si tuffò in mare per recuperare i suoi occhiali da vista. Un gesto eclatante, misto ad un pizzico di fortuna, che gli fece guadagnare sul campo un programma radiofonico. Una svolta vera e propria.