Ascolti tv, la d’Urso continua a volare. Picchi assurdi e contatti altissimi

I picchi di share sono altissimi. E la d'Urso, con il suo Live, giunge alla cinquantesima puntata di stagione collezionando un altro successo. Sempre serale.. Barbarella si conferma regina del talk della domenica superando il 12% in media nella lunghissima diretta con picchi altissimi del 20% e ben 3 milioni di telespettatori. Volano anche i contatti: oltre 10 milioni sui social (dove tra l'altro la d'Urso va fortissimo da anni). La d'Urso batte di nuovo Massimno Giletti, in onda con Non è l'arena su La7

E Mediaset, che ha sempre supportato la regina di Cologno, adesso si appresta a chiudere in bellezza Live: domenica prossima l'ultima puntata. Poi lo show di Canale5 tornerà a settembre. Barbara, come ha raccontato a Il Corriere della sera, dopo la pausa estiva andrà in onda con ben quattro format: Live, Domenica Live, Pomeriggio 5 (che inizierà il 7 settembre) e il Grande Fratello Nip. Attesissimo.

Insomma per Barbarella è stato un anno col botto: ascolti altissimi nonostante le difficoltà dettate dall'emergenza Coronavirus che ha cambiato la grammatica televisiva, imponendo ampie pagine di approfondimento. Prova del fuoco superata brillantemente.

La d'Urso ha portato in studio, in questi mesi, decine e decine di esperti per spiegare a tutti i telespettatori (nel modo più chiaro e semplice) le regole essenziali per superare la pandemia con i consigli dei medici e virologi. I suoi tutorial sono stati persino copiati da Google in home page.