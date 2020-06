Ascolti tv, la d’Urso chiude in bellezza. Picchi assurdi. Quei numeri...

Regina dei talk. Ancora di una volta. Anzi di nuovo. Barbara d'Urso vince la sfida della domenica sera tra i talk show con l'ultima puntata stagionale di Live non è la d'Urso (che torna a settembre). Diretta fiume. Tanti approfondimenti sul Coronavirus e poi scoop, interviste e inchieste.

Live supera il 13% di share con picchi del 20% e oltre 3 milioni di spettatori. Sui social è boom: la tendenza dell'hastag fa schizzare al massimo i contatti dello show di Canale5. Più di dieci milioni di interazioni in Rete: la chiusura stagionale di Live è d'oro.

"Grazie a Mediaset per il sostegno in questi mesi difficili. Eravamo in cinque”, racconta all’inizio della puntata la d'Urso. “Abbiamo inizio il programma in un modo e poi il mondo si è fermato. Volevo solamente dire un grazie per tutti, al mio direttore generale e al mio editore, Piersilvio Berlusconi, che hanno voluto fortemente Live Non è la D’Urso. Hanno amato fortemente Live Non è la D’Urso. E mi sono stati vicini nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto in Italia e in tutto il mondo”, continua la regina degli ascolti Mediaset.

“Io ho scelto, supportata da loro, di continuare a stare qui. Ho cercato di farvi compagnia, di insegnarvi a lavarvi le mani e a usare i guanti. Insomma, nel mio piccolo ho cercato di supportarvi e farvi compagnia", conclude durante la puntata. Gli ascolti premiano il suo lavoro. Adesso un po' di vacanza. Poi Barbarella accenderà i motori a settembre.