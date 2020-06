Ascolti tv, la d’Urso pronta a ripartire con quattro programmi da settembre

Adesso ci sono le date ufficiali. Barbara d'Urso, che è ancora in onda con Live in prima serata di domenica, annuncia la ripartenza da settembre. Ai suoi tre programmi (Domenica Live, Live non è la d'Urso, Pomeriggio5) si aggiunge anche il Grande Fratello Nip. Confermato.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la conduttrice aveva detto nell'ultima puntata di Live: "Si farà. Tonerà il Gf". Malgioglio, che era presente in studio, aveva sorriso. Una promozione anche per lui, che potrebbe tornare in studio come opinionista. Ora, sulle pagine del Corriere della sera, arriva un'intervista ufficiale della regina degli ascolti Mediaset. Che elenca anche le date della nuova stagione televisiva.

“Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio5 dal 7, il 13 inizierà Live non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. Anche il Grande Fratello tornerà”, racconta la d'Urso. Il suo Live, intanto, è diventato uno show con tantissimi contenuti informativi. Si è adattato all'emergenza dettata dal Covid ed ogni domenica sera, puntualmente, ha lasciato poco share ai competitors Fazio e Giletti (che si sono fermati intorno all'8%).

“In questi giorni continuo a occuparmi del serale che da intrattenimento e paillettes è passato a dare ampio spazio all’informazione , proponendo inchieste di domenica sera”, continua la d'Urso. Numeri da capogiro per i suoi programmi. Di domenica, di pomeriggio e in prima serata: il risultato non cambia. Share oltre il 22%, picchi assurdi. E oltre 10 milioni di interazioni sul web. Mediaset ha brindato ad una stagione d'oro con Barbarella. Pronta a ripartire.