Congiunti e affetti stabili: chi sono? E i fidanzati? L'avvocato chiarisce

“Gentile Avvocato, il Governo consente nella fase 2 gli spostamenti per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ma chi sono i congiunti? E poi, nell’ultima FAQ si fa cenno anche agli “affetti stabili”, tra questi rientrano i fidanzati? E gli amici?”



Il Presidente del Consiglio, lo scorso 26 aprile ha annunciato, con l’ennesima conferenza stampa, l’inizio della cosiddetta fase 2 di convivenza con il virus. Anche questa volta, non sono mancate le polemiche e le discussioni, prima fra tutte quella sul significato del termine “congiunti”.



In poche settimane questa è stata la parola più cliccata dagli italiani su Google, che hanno provato a interpretare le parole del Premier e di conseguenza, la portata applicativa del termine, che permetterà loro di spezzare l’isolamento. Infatti, l’articolo 1 del nuovo DPCM prevede che dal 4 maggio saranno consentiti «gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie». È innegabile che la parola “congiunti” abbia creato confusione e incertezza, ma il paradosso è che il Premier, Giuseppe Conte, che si è sempre definito “l’Avvocato degli Italiani”, abbia deciso di utilizzare un termine che tecnico non è; infatti, nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica definizione dell’espressione “congiunti” così, a oggi, si fa ancora fatica (e ironia) a comprendere quali siano i soggetti meritevoli di questa considerazione.



Tra le fonti normative che prendono in esame questo termine, troviamo l’articolo 307 del codice penale che definisce i cosiddetti “prossimi congiunti” quali: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Invece, nell’accezione civilistica, questo vocabolo non esiste, ma l’articolo 74 del codice civile fornisce la definizione di parentela quale “vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite” e l’articolo 78 che circoscrive il concetto di affinità quale “vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge”. A queste categorie di familiari vanno aggiunte le parti dell’unione civile, stante l’equiparazione ai coniugi sancita dalla legge Cirinnà e anche le parti delle unioni di fatto, alle quali la giurisprudenza ha in più occasioni riconosciuto tutele analoghe alle coppie coniugate.



Ebbene, dalla prima sommaria lettura del dato normativo, sembrerebbe che solo coloro che siano legati da un rapporto di sangue, di parentela o di affinità possano tornare a incontrarsi dopo il 4 maggio. Apriti cielo. Sommossa popolare.



Il Premier, al fine di placare l’uragano di proteste di tutti coloro che manifestavano rabbia e sgomento nel veder ostacolata la possibilità di incontrare i propri affetti non “legittimi” e non “legittimati”, ha deciso di fare dietrofront. Ha quindi chiarito - se così si può dire - con la “FAQ” dello scorso 2 maggio, a chi sarà possibile far visita: ha puntualizzato che i congiunti ai quali fa riferimento il DPCM sono “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

Allora, via libera alle visite a nonni, genitori, fratelli e sorelle, ma anche a coloro che siano legati da uno “stabile legame affettivo”, purché risiedano nella stessa regione. Ma se, prima, il problema era definire la nozione di “congiunti”, ora la questione è comprendere quali siano gli “affetti stabili”. Anche un’amicizia può rientrare in questa categoria, perciò, secondo il DPCM è possibile spostarsi per incontrare un amico? Viceversa, tra coniugi la stabilità dell’affetto può essere solo formale. Al momento la risposta è ancora vaga, perché, se rientrassero negli affetti stabili tutte le relazioni affettive-amichevoli, la norma sarebbe priva di contenuto e non ci sarebbe limite al suo perimetro applicativo.



Quello che il Presidente del Consiglio sembra non capire, è che mai, come ora, abbiamo bisogno di regole semplici, provenienti da fonti solide, che siano comprensibili da tutti, in modo da mettere fine a “Il Decreto”, una fiction che sta svelando, nell’emergenza, l’incertezza del diritto. Se il Governo non inizia a parlare con chiarezza, se non dimostra la sua autorevolezza con passaggi comprensibili e univoci, perderà quel ruolo di guida che la Costituzione gli riconosce.

Neanche l’ultima “FAQ” di Palazzo Chigi ha eliminato i dubbi su chi sarà possibile andare a trovare dal 4 maggio in poi. A questo punto, dovrà entrare in gioco, ancora una volta, il buon senso degli italiani. Ma tutti ce l’hanno? E si può andare avanti con regole, che tali non sono, ma si risolvono in imbarazzanti allusioni?

*Studio Legale Bernardini de Pace