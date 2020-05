Silvia Romano, i soldi del riscatto per le armi. Sosteniamo il terrorismo...

Avv. Annamaria Bernardini de Pace



L’unica cosa che conta, soprattutto per i suoi genitori e per chi la ama, è che sia tornata.



Comunque sia, come lei ha il diritto di andare in Africa a fare volontariato e poi di tornare in Italia, grazie al denaro delle imposte che versiamo noi allo Stato, noi abbiamo tutti e tutto il diritto di commentare. Finalmente, lasciando da parte il buonismo governativo e l’ipocrisia di chi evade le tasse ma fa il figo radical chic; cioè, l’incoerenza dei famosi “comunisti col rolex”.



Che sia tornata proprio nel giorno nel quale si festeggia la mamma, mi sa di non del tutto casuale.



Che si sia proposta integralmente addobbata alla moda islamica e accarezzandosi la pancia, mi pare proprio provocatorio. Non rispettoso, se non altro, dell’ansia creata in chi, per quasi due anni, si chiedeva se fosse viva, dove fosse, cosa facesse, cosa subisse. E ora, è, forse, incinta? Comunque sia, la domanda è lecita perché è ingrassata significativamente.



Ti viene subito da pensare che, quanto meno, non abbia proprio sofferto senza sosta e, anzi, qualche sprazzo di serenità lo abbia avuto. Peraltro, ha immediatamente dichiarato che non ha subito violenze, che è stata trattata bene, che ha scelto spontaneamente di diventare islamica.



Quindi è stata un’esperienza interessante? Pare anche coinvolgente e formativa. Partita dall’Italia, senza obbligo di nessuno, per insegnare ai piccoli negretti, alla fine sembra sia stata proprio lei a ricevere preziosi insegnamenti e un serio indottrinamento.



Ed è normale che tutto questo ci sia costato (dicono) quattro milioni di euro?



Siamo orgogliosi di questo nostro Stato, che ci dissangua fino a impoverirci (più lavoriamo, più siamo perseguitati da tasse ormai davvero ingiuste)? Uno Stato che subisce sistematicamente il ricatto degli africani?



Questi poi, i soldi ottenuti dal sequestro e dal ricatto, non li usano certo per dare da mangiare ai piccoli negretti, bensì per acquistare armi e sostenere il terrorismo locale. Che, in pratica, finanziamo noi: sia consentendo che queste ragazze si buttino nelle loro mani, sia pagando, sistematicamente e tantissimo, per riprendercele indietro.



Per poi ascoltare premier e ministro degli Esteri che fanno grandi e ridicoli ringraziamenti ai presunti “uomini dell’intelligence”, che, a loro dire, avrebbero cercato attentamente, e salvato dalle “grinfie” dei rapitori, la poverina.



Ma i ricattatori non hanno rivelato in tempo dove fosse la “prigioniera”? O abbiamo lanciato i milioni dal cielo e poi mandato gli investigatori a controllare dove gli africani li raccoglievano?



Infine, ciò che mi indigna di più è che tutto questo è successo in piena pandemia: in Italia, stiamo precipitando verso la povertà; milioni di lavoratori resteranno senza stipendio, chi ha chiesto i 600 euro non li ha ancora avuti, e nemmeno i cassintegrati; lo Stato non intende rinunciare a incassare le imposte per un anno, così come è stato saggiamente e concretamente suggerito. Tuttavia, quello stesso Stato, trova, senza colpo ferire, quattro milioni di euro da regalare ai terroristi ricattatori; e riesce a trattare come un’eroina valorosa una ragazza che, comunque sia, è riuscita a organizzarsi una vita non drammatica da “sequestrata”. Senza, infatti, subire alcun maltrattamento, come lei stessa gloriosamente racconta.



Brava, no? Ammirevole? Certo, da qualche punto di vista. Ma il costo della sua vita, da viva, è giusto che sia più alto e più urgente del costo di chi, magari avendo tre figli, è restato senza lavoro, mentre lo Stato se ne frega?



Forse, invece di continuare a pagare carissimi riscatti, il nostro carissimo Stato, dovrebbe finalmente riscattarsi lui ai nostri occhi.