2021 International Labor and Employment Law Committee - Midwinter Meeting

L’American Bar Association, con la sua sezione International Labor & Employment Law, organizza il Midwinter Meeting, A.L. Assistenza Legale è tra gli sponsor dell’iniziativa. Una virtual conference, in programma dal 4 al 6 maggio, durante la quale avvocati da tutto il mondo dibatteranno sull’attuale situazione del mercato del lavoro a un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19.

Le esperienze e le professionalità di alcuni tra i migliori giuslavoristi al mondo potranno essere ascoltate partecipando alla virtual conference dell’ABA registrandosi a questo link.

“Questo appuntamento è un’ottima occasione per potersi aggiornare su tematiche giuslavoristiche fondamentali per affrontare il periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Coronavirus. – spiega l’avv. Cristiano Cominotto, membro dell'Outreach International Lawyers Committee dell’ABA e Presidente di A.L. Assistenza Legale – Sarà interessante il confronto tra diverse realtà internazionali su come nei vari Paesi si ripartirà nell’organizzazione del lavoro dopo il Covid-19, per questo A.L. Assistenza Legale ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa.”