Avv. Cristiano Cominotto nominato Consigliere dell'IAA

L’avv. Giuslavorista Cristiano Cominotto è stato nominato membro del Consiglio del Capitolo Italiano della IAA – International Advertising Association, l’associazione di esperti di marketing e comunicazione più rilevante a livello internazionale, presente in più di 50 Paesi tra cui l’Italia. La nomina è stata decisa dall’assemblea dei soci che ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2020-2022, confermando alla guida dell’IAA il presidente Alberto Dal Sasso.

L’arrivo nel consiglio direttivo dell’avv. Cominotto prospetta un sensibile implemento e potenziamento dell’area legal. Inoltre la propensione all’internazionalizzazione del lavoro del giuslavorista milanese ben si sposa con la natura mondiale dell’IAA.

“Il prossimo biennio sarà fondamentale per l’economia italiana e mondiale, solo grazie a creatività e innovazione si riuscirà a emergere da questa situazione di profondi cambiamenti internazionali. - spiega l’avv. Cominotto – L’IAA è un hub che ha saputo e continuerà a essere punto di riferimento per il settore. Sono lieto di portare il mio contributo e tengo a ringraziare i soci per la nomina ricevuta e il presidente Dal Sasso per la fiducia accordatami.”

L'avvocato Cristiano Cominotto esercita la professione di avvocato dal 1997 a Milano, dal 2009 è iscritto nell'albo speciale dei Cassazionisti. Nel 2000 vista la copiosa attività giornalistica, diventa anche giornalista pubblicista. Ha fondato l'omonimo Studio Legale Cominotto e dal 2007 è stato cofondatore di ALT Assistenza Legale per Tutti (ora divenuta AL assistenza Legale). Nel 2011 viene nominato Presidente di AL Assistenza Legale. Sotto la sua presidenza AL Assistenza Legale cresce fino a 15 sedi ed ottiene numerosi premi internazionali. Nel 2010 e nel 2011, per due anni consecutivi, AL Assistenza Legale viene classificata dal Financial Times, tra i top 50 Innovative law firms. Nel 2011 viene nominato Managing Partner / Senior Partner dell'anno a Londra nel corso dei British Legal Awards di Legal Week. Nel 2013 partecipa alla fondazione di LINEE, network globale di avvocati. Dal 2014 fonda il sito Assistenza Legale Premium, occupandosi in prima persona del dipartimento di responsabilità civile, con l'ambizione di fare diventare Assistenza Legale Premium il primo studio legale on-line in Italia nell'assistenza ai privati. Nel 2017 è cofondatore di LawTalks.it il primo video magazine online in Italia per avvocati e imprese. Nel 2019 è co - chair del Tax and Legal Chapter e consigliere della The British Chamber of Commerce for Italy.