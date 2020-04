Coronavirus: Italia terra di santi, poeti, navigatori ed esperti della fase 2

Viaggio semiserio nella giungla di regole che ci aspettano per la prossima estate

Secondo gli ultimi bollettini si potrà andare al mare ma solo nelle località che iniziano per P, S,T e Z,e si potrà villeggiare da single solo per un totale di cinque giorni. Il bagno potrà essere effettuato secondo i seguenti orari: Nord 6.30/7.00, Centro 10/10.15, Sud 20.00/20.30.

Sarà vietato il consumo di “mattarelli” e di “calippo”, “la coppa del nonno” verrà venduta solo dopo le 19.00 e ai maggiorenni, banditi per i primi dieci giorni di giugno, luglio e agosto i prosecchi e i brut in genere, che potranno comunque essere acquistati nei supermercati, previa presentazione di ricetta medica.

Si potranno visitare al massimo due borghi storici al mese, ma ogni famiglia dovrà dotarsi di almeno tre autovetture: una per il babbo e un figlio maggiorenne, una per la mamma e un figlio minore, una terza per i nonni eventualmente sopravvissuti alla Baggina.

Le discoteche balneari e le movide saranno sostituite da video interattivi che potranno essere visti in cameretta al massimo da due adolescenti e un adulto, sempre alla distanza di sicurezza e con la mascherina estiva,in lino o materiali glamour traspiranti.

Nelle località montane, si potrà sciare uno alla volta, con una rotazione allo skilift, per cui avremo un massimo di dodici o venti appassionati al giorno, con un costo medio dello skipass di 10.500 €, ma sai che soddisfazione avere le Dolomiti tutte per se, che neanche Sissi di Baviera.

Saranno vietati i giochi di carte tranne i solitari, e ogni tavolino di ciascun bar potrà ospitare al massimo due avventori ma solo se parenti di primo grado,sempre muniti di mascherine impermeabili, già utilizzate in mare, con possibili verifiche obbligatorie delle scadenze,per evitare contraffazioni e riciclaggio delle stesse.

L’estate del virus sarà ricordata come la fine dei viaggi all’estero, delle crocieredell’amore e anche le imbarcazioni da diporto dovranno avere un solo passeggero ogni trenta metri quadrati, dunque anche Briatore dovrà accontentarsi di soli venti marinai, e nei porti tra un’imbarcazione e l’altra dovranno esserci almeno quindici metri di isolamento, e saranno attraccate per nazionalità.

I musei dovranno rispettare l’apertura a sorpresa, decide il Direttore ogni giorno la durata, e non avranno limiti numerici di visitatori, tanto non ci andrà nessuno,ma almeno le opere si conserveranno rispetto all’inquinamento umano, e agli afrori dei turisti in bermuda.

Ogni tipo di bikini e costume succinto sarà bandito per un più comodo indumento/pigiama che copra dal collo alle caviglie,sia per gli uomini che per le donne, con un sano recupero delle tradizioni balneari dell’inizio del novecento,ombrellini e cappelli saranno consigliati ma non obbligatori.

Negli agriturismi si potrà sostare per un massimo di quattro ore al giorno ma non si potranno consumare i frutti della terra,se non in apposite aree sanificate,e comunque sempre a rotazione:un componente per ogni famiglia alla volta per età decrescente

I cinema italiani potranno aprire per lo spettacolo delle 23.00,a giornate alternate,per i cittadini dalla A alla E,il lunedì,dalla F alla M il mercoledì e così via,per una massimo di 50/75 persone per sala,in modo da dare un bel sostegno al settore,già in grande crescita in questi ultimi anni.

Il legislatore non ha ancora deciso per i teatri perché dopo alcune ipotesi formulate dalla task-force(apertura dalle 5 alle 7.30 di ogni prima settimana del mese, eliminazione delle poltrone e stazionamento degli spettatori stile sit-in per terra, costruzione di un numero limitato di cellule condizionate auto-isolanti),ha buttato la spugna.

Si potranno visitare solo un massimo di tre regioni,anche non contigue ogni dodici mesi,solo attraverso l’uso di mezzi privati,non costituisce argomento di deroga,il ritorno al paesello,o altre forme di banale sentimentalismo, per i nonni sopravvissuti si faranno valutazioni specifiche “ad personam”.

Le librerie resteranno chiuse fino alla distruzione di tutti gli editori italiani, tanto non legge nessuno,e figuratevi d’estate,senza lavoro e senza soldi,ma al supermercato i classici di Liala o Harmony si potranno acquistare,sempre se si riuscirà a trovare lo scaffale.

Viene regolamentata l’attività canora dai balconi,previo accordo con la SIAE e la polizia locale,si potrà cantare o suonare solo dalle 16.00 al tramonto,e non saranno consentiti duetti,quartetti o altre forme di inutili assembramenti,o schiamazzi fuori luogo.

La spesa al supermercato verrà resa possibile dalla tessera annonaria a punti,per evitare sprechi,e tutti i negozi ancora aperti ,panifici e rosticcerie comprese dovranno costruire tunnel d’isolamento davanti ai loro ingressi,con diverse fasi di disinfestazione dei clienti,e lavaggi a tempo e a campione.

Chi verrà sorpreso senza mascherina verrà arrestato per procurata strage,in assenza di guanti si provvederà al sequestro delle vettovaglie acquistate,e al taglio della carta di credito anche se già svuotata dagli hacker.

I runner potranno correre nei cortili di casa ma dopo le 24.00 senza limiti di tempo ma solo indossando tute termiche,respiratori e scarpe chiodate.

La scuola non riaprirà,o almeno così sognano gli studenti,professori e bidelli,tanto ci pensa il computer a formare tutti,e a promuoverli,però i nostri tecnici stanno immaginando delle soluzioni per ricreare l’aula perfetta:un professore e un alunno,così ogni scuola elementare italiana sarà formata dalla parità di docenti e discenti,e grandi venti o trenata volte quelle obsolete e attuali.

Ogni vecchia fiera campionaria italiana diventerà un ospedale con tante belle terapie intensive da occupare alla bisogna e con tanti volontari,e spazi progettati e realizzati in poco tempo,perché il virus è cattivo e non si sa mai,e poi non è detto che il caldo lo possa uccidere,o forse,mi sbaglio, hanno detto che è il freddo che l’uccide?

Vuoi vedere che alla fine si scoprirà che è il clima temperato a farci male. Non preoccupatevi il Governo ha già pronta l’Ordinanza per cambiarlo, o almeno così hanno detto al telegiornale.