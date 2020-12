Il 2021? Sarà solo un po’ peggio degli ultimi anni

L’anno che verrà ci appare come il momento delle fragili illusioni che nel nostro paese si fanno strada nelle simbologie temporali degli avvenimenti (Natale, Capodanno, Ferie etc),e non è soltanto la tragica ossessione del “tutto cambia a tal punto da sembrare nulla”.

E’ stato faticoso per tutti tranne che la Pfizer, Bezos, Musk e altri che memori del vecchio detto del Barone Rotschild ”quando il sangue scorre nelle strade è il momento di investire”, hanno investito, e il dramma è il miglior veicolo di successo commerciale e finanziario, se volete guardate bene alla parola Banca.

Tutto è stato sopportato con stoica rassegnazione che neanche Verga, e ogni limitazione anche la più incomprensibile è stata metabolizzata da questa pesudo-vita personale e collettiva. Resteranno le immagini di Arcuri che gestisce qualsiasi cosa si muova in questo periodo (forse anche le estrazioni del Lotto), e il Conte Max che con ineffabile leggerezza è riuscito a mangiare il suo secondo panettone, e ancora non abbiamo capito chi è e dove vuole arrivare.

Il peggiore della classe di ripetenti è sempre Lucignolo Renzi che da battutista riconosciuto tiene in scacco un paese non possedendo neppure i voti dei comuni di Rignano, o Figline ma parla come se fosse il padrone della DC o del PCI degli anni cinquanta.

Tra medici sconfortati e vaccini che arrivano col contagocce e con i carri armati, la Pandemia continua a convivere con le nostre martoriate esistenze.

Ci servirebbe un cinema, un teatro, un museo, invece dei dati di morti o presunti tali, o del talkismo deprimente delle prime serate dove anche gli scienziati si sono schierati proporzionalmente ai partiti di riferimento.

Allora che anno sarà?

I ragazzi torneranno a scuola? Le palestre riapriranno? Calenda diventerà finalmente un leader maggiorenne? In quale giorno di gennaio il governo franerà? Salvini cambierà comunicatori prima di consegnare i pacchi?

C’è troppa stanchezza diffusa per poter avere qualche interesse a queste risposte a parte la certezza De Luca, primo vaccinato in Campania, come da copione, e come impongono le rigide regole della raccomandazione e del Marchese del Grillo.

Il duemilaventuno sarà solo un po’ peggio degli ultimi anni, certamente per alcuni sarà tragico, e per altri sarà un occasione per usare le maggiori debolezze del sistema per aggredire le ultime libertà apparenti rimaste.

La maggioranza cercherà di fare un tagliando mentre l’Europa ha suonato l’ultima campana, e aspettano, aspettano che da Roma qualcuno batta un colpo.

Il Papa è solo, in piazza san Pietro, ma quella solitudine non è simbolica, ma e reale all’interno della Chiesa, e forse per questo la Sua preghiera ci appare ancora più potente nel silenzio del colonnato del Bernini.

Ci consola la capacità tutta italiana di superare qualsiasi tempesta o tornado, di rimuovere in fretta anche le peggiori situazioni e di continuare a sperare che comunque, in qualche modo, alla fine ce la faremo come ce l’abbiamo sempre fatta, con meno soldi ma con più tempo per leggere come ci consigliano quelli che hanno il culo al caldo.

Consiglio che condividiamo e navigando tra smentite e numeri in terapia intensiva, ci auguriamo che i botti, proibiti quest’anno per decreto non possano essere ulteriori occasioni di intasamenti ospedalieri.

Questo non è un paese di eroi, tradizionalmente intesi, ma è nella natura italica, convivere con l’impossibile dove la quotidianità è già talmente assurda che crediamo, ovviamente nei miracoli. Ma anche quest’anno non accadrà nulla di quanto non abbiamo previsto, e dal primo di gennaio 2021 torneremo, rientreremo nei nostri ruoli anche se quello che preoccupa di più il paese è sapere quando si potrà tornare allo stadio, perché due ore sono sufficienti per dimenticare quel contesto dove solo noi siamo in grado di vivere e illuderci. Auguro a tutti gli Italiani un sereno 2021