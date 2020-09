Referendum, guardate le facce di chi inneggiando al popolo l'ha sempre fregato

Preparatevi alle facce, al destino cinico e baro, al linguaggio aulico e imputridito di costituzionalisti eroi per una sera, che ci racconteranno dei padri costituenti e di quando l'Assemblea era un Circolo Privato di Giuristi raffinati ed imperscrutabili.

Nonostante l'artiglieria gazzettiera annoiata, neppure lo schieramento compatto ha impedito al "popolo bue" di esprimersi secondo coscienza.



Una vera liberazione, e una purga potente per l'assembramento intellettuale che ha difeso volontà più o meno chiare di cambiamento, ora mentre si preparano i discorsi di circostanza e si cercherà di strumentalizzare questa vittoria catartica non c'è pietà per il piagnisteo vintage che non riesce a digerire le decisioni che prendono gli altri.



Eliminare una quantità inutile di scansafatiche, e lo dico dopo aver letto le statistiche della frequenza media dei parlamentari, ha un valore molto superiore al costo minuscolo (rispetto al Moloch-divoratore di euro) del risparmio, saranno sempre meno quelli che riusciranno a conquistarsi questa forma elevata di posto fisso ben retribuito.



La rappresentanza di cui parlano i Professoroni non è mai stata rispettata ma chiedete ad un suddito se è mai riuscito a parlare con un membro della Casta, a patto che ne ricordi il cognome.



Dove sono gli elementi negativi se questa pletora di uomini sconosciuti vive e prolifera nell'auto-referenzialità, come può essere difeso questo esercito di sconosciuti mangiatori di denaro pubblico senza qualità.



Ovviamente anche in questa professione ci sarà pur un dieci per cento di eccellenze, ma a dire il vero si nascondono talmente bene che è difficile riconoscerli.



Vince il Sì, e qualcuno comincia a sentir traballare seggiole e scranni, e il magico corollario dei privilegi di stampo medievale cui non si riesce a rinunciare, certo per esercitare il magico gioco della Democrazia.



Quale democrazia? A chi si rivolge questa finta aristocrazia, che non ha neanche il dono dell'eredità genetica come altre caste, in che cosa e per che cosa dobbiamo ringraziarli nel tristissimo teatrino serale dove increduli cercano di convincere un numero sempre minore di spettatori, increduli delle insopportabili finzioni?

Vince il Sì e va bene così, anche se non sarà facile far fare gli scatoloni per il prossimo trasloco che porterà molti di questi "maestri di spocchia" alle loro antiche attività manuali.

E naturalmente nessuno imprechi contro il populismo che è diventato tutto ciò che non piace a quelli che hanno deciso che cos'è il populismo, e qui non vince Lega, 5stelle o Renzi, oggi qualcuno ha deciso di uscire dal gregge e fra sentire un belato diverso da tanti altri, qualcuno che comincia dubitare dei talkisti milionari che assomigliano sempre di più agli opinionisti del Grande Fratello Vip.



Non sentiremo la mancanza dei paleo-radical-chic, ormai estinti o riciclati nella Green Economy e almeno per questa sera molti senza volto, e senza fama potranno dire che è stata scritta una pagina di cronaca che farà storia nella memoria di troppi che inneggiando al popolo lo hanno sempre fregato.

Forse anche per questo hanno votato Sì.