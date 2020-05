Fase 2, voglio andare al mare. Vacanze (semi-serie) negli Stati Uniti d'Italia

I più furbi, per raggiungere la Sicilia, hanno riproposto il viaggio dei Mille da Quarto con una serie di scali tecnici, in aree particolarmente simboliche del Risorgimento, non prima di aver studiato le vecchie poesie, e su tutte La spigolatrice di Sapri, in caso i carabinieri chiedessero le certificazioni a premi, storico-culturali.

Per raggiungere il Forte l’unica possibilità è partire a scaglioni da Orio al Serio, ogni famiglia avrà un volo per componente, sulla tratta Tunisi/Trapani/Napoli/Pisa e poi con un ultraleggero arrivo in meno di quattro giorni ai bagni da Piero in spiaggia. La Puglia può essere comodamente raggiunta, dopo il solito finto naufragio a Valona e ritorno con le linee aere albanesi, che non chiedono il passaporto sanitario ai lombardi, tranne quelli nati nei paesi che finiscono con ONO, UNO, INO e ovviamente Arcore. Nessuno ha capito che tipo di sport si potranno praticare sulla battigia, esclusi le belle statuine, permesso il beach volley ma solo da soli, i castelli di sabbia dovranno rispettare le norme del PGT del comune dove sono ubicati i bagni, e per ogni abuso saranno presi provvedimenti penali.

Si potrà nuotare fino a 85 metri dalla riva ma solo a delfino, saranno proibite le ciambelle e i braccioli, con conseguente libertà di annegamento, i bar potranno servire soltanto cedrate in bicchieri di carta.

E’ proibito l’uso del frigorifero e del freezer (questo non l’ha capito neppure il Presidente). I gelati potranno essere consumati solo alla domenica ma solo dopo le 22.

Se volete portare i contanti in Svizzera, non ci sono limitazioni di sorta, ma ogni transazione sopra i 7,5 € sarà obbligatoriamente permessa attraverso Gold Visa. Tutti i bikini (ma anche i costumi interi) dovranno essere igienizzati dopo ogni tuffo, nella speciale camera iperbarica che ogni Lido metterà a disposizione. Per raggiungere le isole minori sarà consentita una riduzione della quarantena a 45 giorni.

Per raggiungere i traghetti che collegano Villa San Giovanni a Messina, si dovrà compiere un percorso libero di footing, dalle periferie delle due città verso il porto e saranno imbarcati solo i primi duecento arrivati di ogni turno, a prescindere dall’età e dal sesso.

Restano in vigore le frontiere tra Abruzzo e Molise, Lombardia e tutte le altre regioni confinanti, libero l’accesso a San Marino per ovvi motivi.

In ogni suv potrà viaggiare un solo passeggero sopra gli 80 anni, ma non potrà mai guidare oltre i 25 chilometri dal luogo di residenza. Gli amici pronti per i baccanali aperitivistici sappiano che al secondo scontino da Spritz scatta l’esilio a Ventotene, Marettimo, Pianosa da un minimo di cinque anni ad un massimo di sei. Tutte le amanti e gli amanti potranno vedersi ma solo se risiedono nella stessa regione, almeno fino al 31/12/2020, a prescindere dal contagio pregresso. Ogni forma di febbre verrà punita con l’arresto, lo starnuto è proibito anche nei luoghi privati, Le autostrade per l’Italia, diventeranno Autostrade per gli Stati Uniti d’Italia, e si pagherà un pedaggio ad ogni passaggio di frontiera.

Negli alberghi o villaggi, oltre al documento di identità bisognerà consegnare le ultime dodici dichiarazioni dei redditi, ed esibire il certificato antimafia. Per quanto riguarda le (proprie) seconde case in Liguria, bisognerà prenotarsi attraverso un Ufficio Centrale per garantire il distanziamento sociale, ma usare le nostre abitazioni non comporterà spesa alcuna. La Sardegna potrà essere raggiunta solo da quei cittadini che dimostreranno di saper recitare almeno dieci scioglilingua in sardo antico, o in alternativa saper suonare le launeddas, i radical chic lombardi potranno andare solo alla Maddalena.

Le mascherine permesse saranno quelle con i loghi classici delle principali griffe internazionali(da 250€ in su), e non potranno essere tolte anche durante l’esposizione al sole.

Il ritorno al luogo di residenza dovrà essere comunicato con otto giorni di anticipo, per avere l’autorizzazione al Rientro intelligente. I cinema all’aperto e i drive in saranno illuminati a giorno per evitare accoppiamenti non consentiti, fuori dal matrimonio.

Le rotonde sul mare saranno disponibili ad una coppia per sera, e i dehor dei ristoranti dovranno rispettare i 45mq per tavolo da 2,le farmacie resteranno aperte 24/24h,per ovvi motivi, e non saranno permessi prelievi bancomat oltre i 25€/mese, per pagare si farà sempre ricorso al digitale satellitare universale.

Finalmente è arrivata l’estate e anche quest’anno volevamo esagerare, ma poi forse non abbiamo l’età, la pandemia ci ha preservato da tutte le trasgressioni, voto compreso, ed è una fortuna visto che non sappiamo mai per chi votare, ma poi serve davvero? Sembrerà strano eppure questo film dell’orrore mi pare di averlo già visto. E voi?