I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.

Casa e bottega Jalisse

Martedì, 26 maggio 2020 - 13:45:00 Benvenuti a #casaebottegaJalisse. Al via il blog su Affaritaliani.it Appuntamenti social di Alessandra e Fabio per raccontarsi in musica e parole Di Jalisse

Ti aspettiamo Ci siamo chiesti: ma perchè non raccontare gli incontri, le storie, la musica che attraversano le nostre giornate con vecchi e nuovi amici? #casaebottegaJalisse è quello che siamo noi, coppia sul palco e nella vita già da prima di quel fantastico 1997 quando vincemmo il Festival di Sanremo e arrivammo quarti all'Eurovision Song Contest con il brano Fiumi di parole. E allora eccoci quì a far compagnia e a cercare anime che hanno voglia di incontrarsi. Jalisse del resto, grazie alla spiegazione del poeta italo-iracheno Younis Tawfik significa "siedi e ascolta la poesia e la musica che abbiamo in comune". A #casaebottegaJalisse incontriamo artisti, sportivi, cantanti, musicisti, pasticcieri, agenti di teatro e di concerti, attori, ballerini, pittori ma anche panettieri, gelatai, parrucchieri, artigiani che con la creatività sanno costruire il loro futuro e regalano a questa fantastica Italia, l'immortalità dell'arte. E ancora spiegheremo come nascono le nostre canzoni di ieri e di oggi, gli arrangiamenti, i testi e tante altre idee e progetti da condividere insieme a voi, ma risponderemo anche alle vostre domande scrivendoci alla email info@jalisse.it Oltre ad incontrarci in diretta streaming sui nostri canali instagram Jalisse_Official dalle 21,00 tutte le sere (esclusa la domenica) e su facebook Jalisse Official dalle 21.30, qui sul nostro blog di Affari Italiani scriveremo, pubblicheremo foto e video dei nostri incontri e voi potrete dialogare e commentare con noi. Quindi vi aspettiamo insieme alle nostre #Jalissetribu Intanto ecco alcune delle nostre "chiacchierate": Primo report delle puntate... "Vivo più ti vivo più vivo, labirinto che vivo sempre in cerca dell'anima..." tratto dal primo singolo dei Jalisse VIVO (C. Di Domenico - F. Ricci) Tregattipm Ale e Fabio