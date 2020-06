casaebottegaJalisse artisti e giovani esordienti insieme anche in radio

Quasi 50 puntate di #casaebottegaJalisse per raccontare la quotidianità tra musica e parole. 50 finestre aperte al pubblico, alle case di chi ha scelto di raccontarsi per fare compagnia e per cercare compagnia, a chi ha scelto di ascoltare e parlare.

Anche se il mondo non sarà più come prima (un detto che viene ripetuto ad ogni sconvogimento sociale) forse abbiamo riscoperto amicizie e contatti che prima non sapevamo di avere. Abbiamo sentito e detto di più, incontrato persone con pareri diversi e vite diverse, entrati nei cuori di tanti, interagito, scambiato pareri ed emozioni che prima pensavamo fossero diverse.

Oggi ci riscopriamo tutti uguali: grandi artisti e giovani emergenti insieme, personaggi noti e gente semplice che muove l'Italia. L'Italia... un grande Paese fatto di paesani diversi, ma abitanti di uno stesso scrigno ricco di grandi valori e di tesori inestimabili.

Alessandra e Fabio proseguono a cercare nuovi amici nel grande mondo della comunicazione promuovendo una nuova iniziativa: A tempo d Indie, dove artisti indipendenti possono caricare i loro brani e farli ascoltare al pubblico ed essere scelti poi da radio estere come Radio SideUp da Londra, Radio R102 da Zurigo, Radio OneFive da Basilea, Radio International by Juergen Boernig da Amsterdam ... al momento.

Tra i tanti artisti arrivati a casa e bottega Jalisse la direttrice casting di Mediaset Gianna Tani in diretta dal Brasile, il cantautore Alberto Bertoli, la star anni '80 Gazebo, il regista sceneggiatore Fausto Brizzi, il favoloso foleltto Alberto Fortis ed il leader dei gloriosi #Rockets monsieur Fabrice Pascal Quagliotti, i maestri pasticceri Nicola Giotti e Damaride Russi, il campione del mondo di gelato Beppo Tonon in una serata dedicata al rapporto Italia Russia con Irina Petrenko dell'Enit Russia e Paesi CSI e Rocky Malatesta del Cesvir e tantissimi altri nomi noti, emergenti ed artigiani.

La musica, le parole, le arti ... sono la compagnia.

"... Non sarà la febbre, le difficoltà o la malattia e neanche il tempo a logorarci e i passi a trascinarli via, le gioie e le ricchezze come uniche certezze sono solo i nostri occhi innamorati..."

da Non aver paura di chiamarlo amore (Drusian - Ricci) 2020 - Jalisse feat Teodasia