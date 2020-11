La ristorazione e la musica: beni da difendere

Sempre di più le attività di ogni genere merceologico stanno soffrendo, stanno chiudendo o stanno indebitandosi ancora di più cercando alternative per non morire.

Alternative come il takeaway e gli aggiornamenti sulla distribuzione si intrecciano alle nuove normative in uscita. Di sicuro molte piccole attività non vogliono mollare e chiedono il diritto al lavoro nel rispetto delle regole e quindi si affidano a idee e ai social.

In effetti oggi i social sono l'unico mezzo per arrivare alle persone, ai clienti affezionati e ai nuovi; a loro ci si concentra per aggiornarli sulle novità, per tenerli vicini.

#CasaebottegaJalisse e il format Localitour d'Autore vogliono fare proprio questo: aiutare i piccoli artigiani, le piccole realtà del made in Italy, ma anche la musica indipendente, per non fermarsi, per rimanere in contatto, vivere insieme questo momento difficile.

In questa prima puntata di #CasaebottegaJalisse, andata in onda il 5 novembre sui social fb e ig alla pagina Jalisse Official, abbiamo presentato Piaceridigola una azienda dedicata alla ristorazione a Oderzo, guidata da Ornella Tonon che quotidianamente aggiorna il lavoro anche con la consegna a domicilio, non mollando e sacrificandosi oltre l'orario di lavoro. Come lei tantissimi italiani del food stanno seguendo queste tracce; e Ornella ce ne ha parlato ai nostri microfoni.

Per la musica sono venuti a trovarci Mariano Borrelli ed Elda Russo, musicisti, cantanti, copia nella vita e sul palco come i Jalisse ed hanno raccontatole difficoltà della musica che blocca interi comparti.

Ospiti che troviamo anche sul format radiofonico Localitour d'Autore, dal 6 novembre su più di 40 radio italiane ed estere che trasmettono il contenitore ideato e condotto dai Jalisse. Queste le radio:

Questi i prossimi appuntamenti:

a) #CasaebottegaJalisse ogni giovedì h 21 sulla pagina Jalisse Official di Facebook e Jalisse_Official di Instagram oltre a tanti altri social;

b) la seconda puntata del programma radiofonico Localitour d'Autore ricco di informazioni e di collaboratori tra i quali Angelica Ricci, Giuliano Biasin per Cooperativa Esibirsi, Sergio Fabi per Cinemotore, Barbara Schiavulli reporter di guerra per Radio Bullets, Riccardo Piovesan per Biguine Paris Mestre, Mauro Caldera per 361 ComunicAzione, Marino De Angeli per gli studi di registrazione, Francesco Zarzana regista e sceneggiatore e Alessio Guerra per la Dreaming Accademy.

Un modo per restare vicini, per dare coraggio, per aiutarci!!!