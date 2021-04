Localitour d'Autore by Jalisse incontra RADIO PRET A PORTER

Nella rubrica dedicata alle radio che aderiscono al circuito Localitour d'Autore gestito dalla #CasaeBottegaJalisse con noi una radio di Milano.

Radio Prêt-à-Porter è una radio pop, frizzante e portatile. Pensata per uomini e donne sempre in movimento, può essere ascoltata in forma digitale su tutti i device – smartphone, smart speaker, smart tv – in qualsiasi momento della giornata. Scopri dove trovarci.

Dal cuore di Milano, tra il distretto del Design e quello della Moda, si sprigionano la dinamicità e il sound di una radio fresca e moderna, che sposa la tecnologia.

Piccoli piaceri, grandi scoperte: la musica degli anni Ottanta e Novanta si mescola alla realtà contemporanea, fatta di news in pillole. Curiosità dal mondo dello spettacolo grazie a Rumors.it, pillole di lifestyle di LuxuryPretaPorter.it e tutte le novità nel mondo dell’innovazione con InnovaMI si integrano al flusso musicale senza interromperlo.

La selezione sofisticata di successi musicali pop sarà il cuore pulsante della radio e diventerà il sottofondo perfetto per chi ama i lussi accessibili, le nuove tecnologie, la cultura e lo spettacolo. Un cocktail dai sapori contrastanti che saprà tenerti compagnia, ovunque tu sia.

https://www.radiopretaporter.com/about/

Radio Prêt-à-Porter trasmette Localitour d'Autore by Jalisse