Nuova puntata tra film, musica e simpatia

Un regista sceneggiatore e direttore del Buk Festival insieme al comico da Velletri Shany Martin, sono gli ospiti della puntata di #LocalitourdAutore e #CasaebottegaJalisse. Due filosofie di vita, due arti, due vite per raccontarsi e per far compagnia al pubblico soprattutto in questo momento pandemico.

La musica, il teatro, il cinema sono le arti nobili che ormai da quasi un anno seguiamo da casa evitando i templi deputati che le raccolgono e le osannano.

Mentre aspettiamo di tornare nei teatri, nelle piazze a festeggiare il nostro umore, a rieducare il nostro rapporto sociale ed a riappropriarci della nostra cultura, ne approfittiamo da casa, cercando di non perderci nelle pozzanghere della noia.

Il Buk Festival è un festival dedicato alla piccola e media editoria e quest'anno ha visto un appuntamento collaterale dedicato alla cinematografia internazionale; Francesco Zarzana ne è direttore artistico. Giornalista, scrittore, drammaturgo e regista, autore di libri e instancabile ideatore di iniziative, ci racconta pillole di saggezza nel format radiofonico.

Shany Marti è attore di cinemaq, comico, cabarettista,.Da oltre dieci anni, nel ruolo di Show Man scrive, interpreta e dirige numerosi One Man Show. Studia e lavora come attore drammatico e brillante in diverse Compagnie Teatrali dei Castelli Romani, colleziona esperienze in diverse Radio e Tv private e nazionali, come Poeta Dialettale e autore di Rubriche Satiriche su varie testate online, è attivo sui Social con video che hanno raggiunto il milione di click. Approfondisce le tecniche della scrittura comica come Autore di Maurizio Mattioli, Dado e Carmine Faraco.

Per la musica dal Belgio Chris Tine, una ragazza italo belga che raconta in musica i suoi progetti e le sue ambizioni.