Oggi si stira a Casa e Bottega Jalisse con Localitour d'Autore 27a puntata

Oggi si stira!!! La 27a puntata si apre con i nostri amici: l'avvocato Fabio Falcone con i consigli sui diritti d'autore, Giuliano Biasin della Cooperativa Esibirsi, Mauro Caldera e le pillole dell'Ufficio Stampa ideale e Ornella Pieri ci parla del Geranio come olio essenziale.

Le canzoni che ci fanno compagnia e che trovi su Spotify sono: Voglio emozionarmi ancora (Drusian-Ricci) Non aver paura di chiamarlo amore (Drusian-Ricci) Tutto quello che sarai (Di Narda) Sveglia (Drusian-Ricci)

Ascolta "Localitour d'Autore by Jalisse 27 puntata" su Spreaker.

ATTENZIONE continua la campagna video per i nonni: Il progetto che coinvolge i nonni per il nuovo video clip "Speranza in un fiore" richiede video e foto dei vostri cari nonni. Ascoltate la puntata e scrivete a info@jalisse.it

La puntata è ascoltabile su circa 50 radio fm e web italiane e straniere e sui podcast- Spreaker podcast player elencati, oltre ad Affaritaliani.it;- Apple podcast;- Spotify;- Google podcasts;- Deezer;- Podcast Addict;- Podchaser;- JioSaavn.E ancora su Fb,Ig, Linkedin,Tw di Jalisse Official