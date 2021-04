SAnREMO A CASA JALISSE continua anche a Pasqua

Oderzo. E' passato un mese dal 71° Festival di Sanremo, ma il Sanremo dei Jalisse non si ferma. Dopo essere passato sui social ottenendo ottimi consensi, continua la sua corsa sul circuito di tv e radio della R.E.A. Radio Televisioni Europee Associate, Presidente Antonio Diomede. Alessandra Drusian e Fabio Ricci continuano infatti a condurre le 5 le puntate in onda ogni giovedì per celebrare la canzone italiana passata per i vari Festival, con duetti e tanti artisti noti ed emergenti.

Aggiornamento delle tv e radio R.E.A. che distribuiscono il programma, con orari a discrezione delle emittenti:

Amica TV – TVA - Sicilia

Studio 5 – Puglia

Tele Foggia – Puglia

Tele Ofanto – Puglia

Video M Italia – Puglia

AGTV – Sicilia

TVB Studio 85 – E. Romagna

Lab TV – Molise/Campania

Antenna Tre – Campania

Tele Sud – Basilicata/Puglia

RTM TV – Puglia

Antenna 3 – Toscana

Lombardia TV – Lombardia/Piemonte

Linea Uno – Toscana

Video Tolentino - Marche

Telemare -Ratsloga – FVG

Telestudio 98 – Sicilia

Telemia – Calabria

Open TV – Campania

Tele Molise – Abruzzo/Molise/Campania

Napoli tivù – Campania/Molise

Telecampione canale 75 - Nazionale

Tele 2000 - Marche

CLIVO TV Toscana Canale 680

TLT Molise

Teleradio Studio 98 e Studio 98 Due

Telecras

Radio Club 103 Dolomiti

Radio Web Base

Radio Incontro

Radio RCS

Radio Dolce Vita

Il format si affianca a Localitour d'Autore by Jalisse (anche questo condotto dal duo) mentre sui social sono disponibili le chiacchierate con Casa e Bottega Jalisse con la promozione dell'album “Voglio emozionarmi ancora”, in vendita sui digital stores e autografato su cd dal duo. Partner ufficiale la Cooperativa Esibirsi

